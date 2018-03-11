"Атлетико" – "Сельта" – 3:0 (обзор)

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"Атлетико" – "Сельта" – 3:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 28-го тура чемпионата Испании между "Атлетико" и "Сельтой" (3:0).

Видео: "Атлетико" – "Сельта".

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