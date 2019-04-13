"Атлетико" - "Сельта": видеотрансляция встречи 32-го тура Примеры

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"Атлетико" - "Сельта": видеотрансляция встречи 32-го тура Примеры

В рамках 32-го тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" примет "Сельту".

Обе команды крайне нуждаются в очках. "Матрасники" ведут борьбу за второе место и теоретически могут выиграть чемпионат. "Небесные", в свою очередь, пытаются избежать вылета из элитного дивизиона. Ожидается жаркая битва. Не пропустите!

Матч пройдёт в субботу, 13 апреля, на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало - в 19:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.   

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