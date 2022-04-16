"Атлетико" серьезно относится к Дарвину Нуньесу

Фото: твиттер Нуньеса\Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" планирует летнее трансферное окно и хочет усилить позицию центрального нападающего, где может образоваться пустота после ухода Луиса Суареса.

Напомним, что контракт Луиса рассчитан до конца нынешнего сезона.

Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, "матрасники" уже давно следят за уругвайским нападающим "Бенфики" Дарвином Нуньесом и более того, относится к этому варианту с полной серьезностью.

По информации источника, лиссабонский клуб намерен выручить на продаже уругвайца около 75 миллионов евро.

Отметим, что Нуньес приходил в "Бенфику" из "Альмерии" за 25 миллионов.

В нынешнем сезоне Дарвин сыграл в 36 матчах "орлов" во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал три результативные передачи.

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