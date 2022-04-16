"Атлетико" серьезно относится к Дарвину Нуньесу
Фото: твиттер Нуньеса\Автор неизвестен
Мадридский "Атлетико" планирует летнее трансферное окно и хочет усилить позицию центрального нападающего, где может образоваться пустота после ухода Луиса Суареса.
Напомним, что контракт Луиса рассчитан до конца нынешнего сезона.
Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, "матрасники" уже давно следят за уругвайским нападающим "Бенфики" Дарвином Нуньесом и более того, относится к этому варианту с полной серьезностью.
По информации источника, лиссабонский клуб намерен выручить на продаже уругвайца около 75 миллионов евро.
Отметим, что Нуньес приходил в "Бенфику" из "Альмерии" за 25 миллионов.
В нынешнем сезоне Дарвин сыграл в 36 матчах "орлов" во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал три результативные передачи.
Также не пропустите: "Тоттенхэм" заинтересован в подписании защитника "Атлетико". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
ЦСКА на 95-й минуте упустил победу в Уфе
-
"Тоттенхэм" сенсационно проиграл "Брайтону"
-
Гвардиола восхищается Бензема
-
Головин высказался о победе над "Ренном"
-
Зинедин Зидан - приоритет ПСЖ
-
"Атлетико" серьезно относится к Дарвину Нуньесу
-
Аллегри рассказал о летнем отказе "Реалу"
-
Почеттино мечтает о возвращении в АПЛ
-
"Спартак" оденет форму со шрифтом Брайля на матч с "Рубином"
-
"Тоттенхэм" заинтересован в подписании защитника "Атлетико"
-
Лаксальт поделился мнением о шансах "Динамо" на чемпионство
-
"Милан" могут купить за миллиард евро
-
"Манчестер Юнайтед" может подписать Бергвейна по просьбе тен Хага
-
Томас Партей рискует пропустить остаток сезона
-
"Реал" хочет представить новый "Сантьяго Бернабеу" в 75 годовщину его открытия
-
Ваноли уже успел пропитаться "Спартаковским духом"
-
"Наполи" может продлить контракт с Мертенсом
-
Куртуа считает, что поражение от "Барселоны" было не более чем случайностью
-
Лаксальт высказался по поводу уровня РПЛ
-
Хамес Родригес хочет вернуться в Европу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14