"Атлетико" - "Севилья" - 1:2 (обзор)

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"Атлетико" - "Севилья" - 1:2 (обзор)Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала кубка Испании, в котором мадридский "Атлетико" дома неожиданно уступил "Севилье".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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