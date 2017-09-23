"Атлетико" – "Севилья" - 2:0 (обзор)

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"Атлетико" – "Севилья" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча шестого тура испанской Примеры между "Атлетико" и "Севильей".

Не пропустите: В борьбе за второе место в таблице "Атлетико" уверенно переигрывает "Севилью". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 6 18
2 Атлетико Мадрид 6 14
3 Севилья 6 13
4 Реал Мадрид 6 11
5 Валенсия 5 9
6 Леванте 5 9
7 Реал Сосьедад 5 9
8 Бетис 5 9
9 Атлетик Бильбао 6 8
10 Вильярреал 5 7
11 Леганес 5 7
12 Лас Пальмас 5 6
13 Эйбар 5 6
14 Хетафе 5 5
15 Эспаньол 5 5
16 Жирона 6 5
17 Сельта Виго 5 4
18 Депортиво Ла-Корунья 5 4
19 Малага 6 1
20 Алавес 6 0
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