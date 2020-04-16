"Атлетико", "Севилья" и "Вест Хэм" нацелились на защитника "Марселя" Сарра
Ряд европейских топ-клубов интересуются защитником "Марселя" Буном Сарром, передает Foot Mercato.
По данным источника, за игроком следят "Атлетико", "Севилья" и "Вест Хэм". Однако "Марсель", несмотря на финансовые проблемы, не хочет расставаться с футболистом.
Также на француза претендует клуб Бундеслиги, название которого не сообщается.
28-летний защитник в этом сезоне провел 32 матча, отметившись 2 голами и 3 ассистами. Его контракт истекает летом 2022 года.
А еще: "Марсель" нацелился на Жоау Мариу| http://soccernews.ru
главное
-
В низших лигах Франции сезон досрочно завершен
-
Новый сезон в чемпионате Китая должен начаться в июне или июле
-
Галицкий, Ротенберги и Федун вошли в число 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes
-
"Реал" планирует тотально обновить атаку! Испанские СМИ уже разузнали о двух приоритетных целях
-
Названа предполагаемая сумма трансфера Зиньковского в "Зенит"
Лента новостей
-
2
"Барселона", "Реал", "Севилья" и "Сосьедад" пройдут в ЛЧ, если Ла Лига досрочно завершит сезон
-
"Атлетико", "Севилья" и "Вест Хэм" нацелились на защитника "Марселя" Сарра
-
1
"Гомель" лишился пяти очков в сезоне-2020 за причастность к договорным матчам
-
В низших лигах Франции сезон досрочно завершен
-
1
Фабио Каннаваро признался, что мечтает однажды возглавить "Наполи"
-
Газзаев считает, что пандемия коронавируса должна заставить пересмотреть зарплаты врачей
-
Новый сезон в чемпионате Китая должен начаться в июне или июле
-
Бускетс не верит, что сезон в Ла Лиге можно будет возобновить
-
1
Погба признался, что Фергюсон разбил ему сердце
-
Агент ФИФА высказался о возможном переходе Дзюбы в "Лацио"
-
2
Галицкий, Ротенберги и Федун вошли в число 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes
-
Дзюба, Головин и Широков доставят еду и лекарства пожилым ветеранам футбола
-
Пять городов вслед за Санкт-Петербургом подтвердили намерения принять матчи Евро-2020
-
2
"Реал" планирует тотально обновить атаку! Испанские СМИ уже разузнали о двух приоритетных целях
-
2
Шалимов отреагировал на конфликт Уткина и Соловьёва
-
Смородская ответила Алиеву
-
Федун рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на футбольный трансферный рынок
-
Два клуба поспорят за хавбека "Наполи" Аллана
-
ПСЖ добивается скидки по выкупу Икарди
-
Зелимхан Бакаев назвал свой любимый гол
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13