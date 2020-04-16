"Атлетико", "Севилья" и "Вест Хэм" нацелились на защитника "Марселя" Сарра

Ряд европейских топ-клубов интересуются защитником "Марселя" Буном Сарром, передает Foot Mercato.

По данным источника, за игроком следят "Атлетико", "Севилья" и "Вест Хэм". Однако "Марсель", несмотря на финансовые проблемы, не хочет расставаться с футболистом.

Также на француза претендует клуб Бундеслиги, название которого не сообщается.

28-летний защитник в этом сезоне провел 32 матча, отметившись 2 голами и 3 ассистами. Его контракт истекает летом 2022 года.

А еще: "Марсель" нацелился на Жоау Мариу| http://soccernews.ru