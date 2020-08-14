"Атлетико" Симеоне впервые вылетел из плей-офф Лиги Чемпионов от клуба без Роналду

Закончилась интересная серия, связанная с мадридским "Атлетико" под руководством Диего Симеоне.

До вчерашнего дня "матрасники" с аргентинцем у руля проигрывали в плей-офф Лиги Чемпионов только командам, в составе которых играл португалец Криштиану Роналду.

Так было с "Реалом" в сезонах 2013/14, 2014/15, 2015/16 и 2016/17, а также с "Ювентусом" в сезоне 2018/19.

Накануне же "Атлетико" выбил из ЛЧ немецкий "РБ Лейпциг", цвета которого 35-летний Роналду не защищает.

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