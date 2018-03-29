"Атлетико" следит за вратарём сборной Германии

Теги атлетико мадридбайер леверкузенбернд лено

"Атлетико" следит за вратарём сборной Германии

"Атлетико" проявляет интерес к вратарю "Байера" и сборной Германии Бернду Лено, сообщает Kicker.

По сведениям издания, "матрасники" видят в 26-летнем голкипере "фармацевтов" потенциальную замену для Яна Облака, на которого претендуют многие европейские топ-клубы.

Ранее сообщалось, что Лено также привлёк внимание "Арсенала" и "Наполи". В этом сезоне он сыграл за "Байер" 31 матч и пропустил 38 голов.

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