"Атлетико" снова в финале еврокубка, "Марсель" – его соперник: итоги полуфинала Лиги Европы

Редакция SoccerNews подводит итоги 1/2 финала Лиги Европы.

"Атлетико" ожидаемо справился с "Арсеналом"

Будет честными, несмотря на громкость вывески и где-то даже сопоставимость имен, "Атлетико" считался явным фаворитом в двухматчевом противостоянии с "Арсеналом". Понимая это, мудрый Арсен Венгер объявил об уходе из стана лондонцев по окончании сезона, именно в преддверии полуфинальной дуэли в Лиге Европы, дабы дополнительно мотивировать и сплотить свой коллектив. Но этот номер не прошел, ибо нынешний уровень игры мадридцев гораздо выше, чем у "канониров". "Пушкари" имели свой шанс в первом матче, но не воспользовались им, практически на протяжении всего матча играя в численном большинстве. Более того, лондонцы пропустили дома, а это означало, что им нужно было обязательно забивать на "Ванда Метрополитано", что сделать крайне сложно при традиционно великолепной организации "матрасников" игры в обороне.

Тем не менее, даже отдохнувшие футболисты лондонского клуба не смогли ничего сделать с подопечными Диего Симеоне. "Атлетико" очень грамотно и на классе одержал победу со своим любимым счетом 1:0 благодаря голу Диего Косты в раздевалку. Победа "индейцев" была настолько спокойно, что даже как такого финального штурма у "Арсенала" не получилось.

Таким образом, как и ожидалось, главный фаворит турнира сыграет в лионском финале. Согласитесь, выглядело странно, если бы было как-то по-другому. Показательно, что за последние девять сезонов "матрасники" в пятый раз сыграют в еврокубковом финале и четвертый под наставничеством Диего Симеоне. Причем, в отличие от Лиги Чемпионов, Лигу Европы мадридский клуб непременно выигрывает – как это было в 2010 и 2012.

Ключевая статистика

1. "Атлетико" не пропускает дома с января - в 12 матчах кряду.

2. Венгер покидает "Арсенал", так и не выиграв с клубом еврокубок.

3. "Атлетико" может выиграть Лигу Европы уже в третий раз.

"Марсель" выгрыз билет в Лион

Как и ожидалось, домашняя победа в два мяча, еще ничего не гарантировала "Марселю", потому как дома "Зальцбург" играет гораздо сильнее. Как и в матче с "Лацио", австрийцы раскочегарились лишь во втором тайме. Не откладывая в долгий ящик, восстановили паритет уже к 65-й минуте благодаря классному голу Амару Айдара после сольного прохода и автоголу Сарра. К сожалению, не обошелся и этот матч без судейских ошибок. Правда, они были не такие вопиющие, как в лигочемпионских поединках, но все же. Российский арбитр Сергей Карасев имел все основания для того, чтобы в концовке встречи поставить пенальти в ворота хозяев за попадание мяча в руку Чалеты-Цара, но не взял на себя такую ответственность. А на исходе второго экстра-тайма безобидный угловой, который не должен был быть назначен, превратился в забитый гол французов.

Таким образом, "Марсель" по сумме двух матчей все же проходит главную сенсацию турнира "Зальцбург" и теперь приедет в логово одного из своих главных конкурентов по внутреннему первенству, чтобы в финале сразится с ужасным и могучим "Атлетико".

Ключевая статистика

1. Роланду забил в еврокубках впервые с февраля 2011 года.

2. В 1999 и 2004 годах "Марсель" играл в финале Кубка УЕФА, но оба раза признал поражение.

3. Это всего второе противостояние в нынешнем розыгрыше, где команды играли овертайм.

Грустные проводы Венгера

Теперь официально! Последний сезон Арсена Венгера провален. Кабы не стремился, и что не предпринимал французский специалист, а его сегодняшний "Арсенал" не способен выиграть даже Лигу Европы. Возможно, все было бы иначе, если бы "Атлетико" не начудил осенью и не опустился в турнир, который перерос давным-давно. Но сейчас остается только подвести черту под карьерой 68-летнего специалиста в лондонском клубе и констатировать, что за 22 года ему так и не покорился ни один из евротрофеев.

Косиельни в Россию не приедет

На прошлой неделе мы вынуждены были писать о травме Алекса Окслейда-Чемберлена, получившей в первом матче с "Ромой", который не успеет восстановиться к Чемпионату Мира. К сожалению, теперь время пришло терять и национальной сборной Франции. Капитан "Арсенала" и основной защитник "Ле Бле" Лоран Косиельни в дебюте встречи с "Атлетико" на ровном месте получил рецидив старой травмы ахилла. Подозрение о разрыве ахилловых сухожилий подтвердились, а это значит, что мы не увидим французского оборонца на пол как минимум еще полгода.

Символическая сборная

Вратарь: Давид Оспина ("Арсенал")

Защита: Штефан Ляйнер ("Зальцбург"), Диего Годин ("Атлетико"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Джордан Амави ("Марсель")

Полузащита: Гранит Джака ("Арсенал"), Амару Айдара ("Зальцбург"), Флориан Товен ("Марсель"), Димитри Пайе ("Марсель")

Нападение: Антуан Гризманн ("Атлетико"), Диего Коста ("Атлетико")

Богдан Архипенко

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