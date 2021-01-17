"Атлетико" снова заинтересовался Ляказеттом

Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт может сменить клубную прописку, пишет Daily Mail.

Как сообщает источник, мадридский "Атлетико" заинтересован в подписании 29-летнего француза. Напомним, "матрасники" уже пробовали заполучить нападающего зимой и летом 2020 года. Новый виток заинтересованности связан с недавним уходом Диего Косты из клуба.