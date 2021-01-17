"Атлетико" снова заинтересовался Ляказеттом

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"Атлетико" снова заинтересовался ЛяказеттомФорвард "Арсенала" Александр Ляказетт может сменить клубную прописку, пишет Daily Mail.

Как сообщает источник, мадридский "Атлетико" заинтересован в подписании 29-летнего француза. Напомним, "матрасники" уже пробовали заполучить нападающего зимой и летом 2020 года. Новый виток заинтересованности связан с недавним уходом Диего Косты из клуба.

В текущем сезоне Ляказетт вышел на поле в футболке "канониров" в 21 матче. В его активе 9 забитых мячей и 1 результативная передача.

По оценке портал Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.

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