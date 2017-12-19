"Атлетико" собирается пожаловаться в ФИФА на "Барселону"

Руководство "Атлетико" разгневано тем, что нападающий Антуан Гризманн решил перейти в "Барселону", сообщает The Guardian.

По сведениям издания, мадридский клуб собирается подать жалобу на каталонцев в ФИФА за ведение переговоров с игроком без разрешения. Ранее представители "Барселоны" признали, что встречались с агентом форварда.

Ранее сообщалось, что 26-летний Гризманн близок к переходу в "Барселону" за 100 миллионов евро.

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