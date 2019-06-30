"Атлетико" собирается выкупить Морату

1 Теги атлетико мадридчелсиальваро морататрансферы

"Атлетико" собирается выкупить Морату
"Атлетико" не хочет терять нападающего Альваро Морату, который принадлежит "Челси", сообщает AS.

По сведениям издания, мадридский клуб намерен выкупить трансфер футболиста в ближайшее время. "Челси" готов расстаться с форвардом за 55 миллионов евро. Но если "Атлетико" не выкупит его, то лондонский клуб может отозвать Морату из аренды.

"Атлетико" арендовал Морату в январе на полтора сезона. 26-летний футболист провёл 17 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

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