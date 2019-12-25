"Атлетико" согласился платить Кавани 12 миллионов евро в год

Стали известны условия согласованного контракта между мадридским "Атлетико" и уругвайским нападающим ПСЖ Эдинсоном Кавани, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям источника, испанский клуб согласился платить футболисту требуемые 12 миллионов евро в год. Соглашение будет действовать до лета 2023 года. Впрочем, "Атлетико" еще нужно договориться с ПСЖ по трансферу уругвайца, чей контракт с парижанами истекает через полгода.

В нынешнем сезоне 32-летний Кавани провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола.

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