"Атлетико" согласился платить Кавани 12 миллионов евро в год
Стали известны условия согласованного контракта между мадридским "Атлетико" и уругвайским нападающим ПСЖ Эдинсоном Кавани, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
По сведениям источника, испанский клуб согласился платить футболисту требуемые 12 миллионов евро в год. Соглашение будет действовать до лета 2023 года. Впрочем, "Атлетико" еще нужно договориться с ПСЖ по трансферу уругвайца, чей контракт с парижанами истекает через полгода.
В нынешнем сезоне 32-летний Кавани провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10