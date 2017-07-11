"Атлетико" согласовал переход Фабиньо

Хавбек "Монако" Фабиньо может продолжить карьеру в "Атлетико", сообщает AS.

По сведениям издания, клубы достигли договоренности по трансферу игрока. Стоимость сделки составит 45 миллионов евро.

Однако полностью оформить переход не удастся до зимы, так как у мадридского клуба трансферный бан.

В минувшем сезоне Фабиньо провел 47 поединков, забил 10 голов и отдал 4 ассиста.

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