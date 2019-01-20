"Атлетико" согласовал переход Мораты

Форвард "Челси" Альваро Мората в ближайшие дни присоединиться к "Атлетико".

Как сообщает Football London, "матрасники" согласовали аренду испанца до конца сезона с возможностью выкупа за 55 миллионов евро. Напомним, что "Челси" в свое время заплатил за игрока 66 миллионов.

Мората выступает за "Челси" с 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 9 забитых мячей в 24 играх.

Ранее сообщалось, что на Морату также претендовали "Бавария", "Барселона" и "Севилья".

Читайте также: Скатились! ТОП-5 игроков, которые значительно подешевели за последние полгода. | http://soccernews.ru