"Атлетико" согласовал переход Мораты

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"Атлетико" согласовал переход Мораты

Форвард "Челси" Альваро Мората в ближайшие дни присоединиться к "Атлетико".

Как сообщает Football London, "матрасники" согласовали аренду испанца до конца сезона с возможностью выкупа за 55 миллионов евро. Напомним, что "Челси" в свое время заплатил за игрока 66 миллионов.

Мората выступает за "Челси" с 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 9 забитых мячей в 24 играх.

Ранее сообщалось, что на Морату также претендовали "Бавария", "Барселона" и "Севилья".

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