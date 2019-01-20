"Атлетико" согласовал переход Мораты
Форвард "Челси" Альваро Мората в ближайшие дни присоединиться к "Атлетико".
Как сообщает Football London, "матрасники" согласовали аренду испанца до конца сезона с возможностью выкупа за 55 миллионов евро. Напомним, что "Челси" в свое время заплатил за игрока 66 миллионов.
Мората выступает за "Челси" с 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 9 забитых мячей в 24 играх.
Ранее сообщалось, что на Морату также претендовали "Бавария", "Барселона" и "Севилья".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Валенсия
|20
|26
|9
|Реал Сосьедад
|19
|25
|10
|Жирона
|20
|24
|11
|Эспаньол
|19
|24
|12
|Леванте
|19
|23
|13
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|14
|Леганес
|19
|22
|15
|Реал Вальядолид
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11