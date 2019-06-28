"Атлетико" согласовал с Фелишем условия личного контракта

"Атлетико" продолжает работу над трансфером вингера "Бенфики" Жоау Фелиша.

Как сообщает Goal.com, с 19-летним футболистом будет подписано пятилетнее соглашение, по которому он будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год.

Однако "Бенфика" еще не приняла предложение "Атлетико", которое составляет 126 миллионов евро. Отмечается, что "матрасники" не готовы заплатить всю сумму сразу и просят о рассрочке.

В минувшем сезоне на счету Фелиша 20 забитых мячей и 8 ассистов в 42 играх.

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