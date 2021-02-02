"Атлетико" согласовал трансфер бразильского форварда, которым интересовались "Спартак" и ЦСКА

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"Атлетико" согласовал трансфер бразильского форварда, которым интересовались "Спартак" и ЦСКА

Мадридский "Атлетико" договорился о переходе нападающего "Флуминенсе" Маркоса Паоло, сообщает Netflu.

По сведениям источника, испанский клуб подписал с футболистом предварительное соглашение с зарплатой около 450 тысяч евро в год. Форварда пыталось перехватить киевское "Динамо", которое предлагало ему более высокую зарплату, но бразилец предпочел перебраться в Испанию. Ранее сообщалось, что Паоло входит в сферу интересов ЦСКА и "Спартака".

20-летний Паоло выступает за "Флуминенсе" с 2019 года. Всего он провел за клуб 65 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

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