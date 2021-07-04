"Атлетико" согласовал трансфер де Пауля

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"Атлетико" согласовал трансфер де Пауля Фото: инстаграм Родриго де Пауля

Хавбек "Удинезе" Родриго де Пауль близок к переходу в "Атлетико".

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "матрасники" согласовали трансфер 27-летнего аргентинца за 35 миллионов евро.

С самим футболистом заключат контракт до 2026 года. Официально о трансфере будет объявлено после Кубка Америки.

В прошлом сезоне на счету де Пауля 9 голов и 9 ассистов в 38 играх.

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