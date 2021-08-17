"Атлетико" согласовал трансфер Влаховича

Фото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен

Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович станет игроком мадридского "Атлетико", сообщат Corriere dello Sport.

По информации источника, клубы достигли соглашения по трансферу форварда..

Сумма трансфера составит 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует английский "Тоттенхэм", однако серб хочет перейти именно в "Атлетико", так как "шпоры" не смогли предложить ему ничего, кроме финансов.

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