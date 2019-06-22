"Атлетико" согласовал условия личного контракта с ещё одним воспитанником "Реала"

Накануне "Атлетико" объявил о переходе полузащитника "Реала" Маркоса Льоренте. Однако это не единственный воспитанник "сливочных", который входит в сферу интересов клуба.

Как сообщает Marca, также "матрасники" активно ведут переговоры о трансфере центрбека "Эспаньола" Марио Эрмосо.

"Атлетико" уже согласовал с футболистом условия личного контракта и теперь пытается договориться с "попугаями" о сумме сделки.

Мадридский клуб готов купить Эрмосо этим летом за 20 миллионов евро или через год подписать его бесплатно. "Эспаньол" пока настаивает на компенсации в размере 40 миллионов.

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