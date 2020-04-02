"Атлетико" сократил зарплату футболистов и тренерского штаба на 70%

Теги атлетико мадрид

"Атлетико" сократил зарплату футболистов и тренерского штаба на 70%

"Атлетико" сократил зарплату на 70% футболистов и тренерского штаба из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

Данное сокращение поможет увеличить выплаты 430 сотрудникам, которые ранее были отправлены в бессрочный отпуск с выплатой пособий по безработице.

Напомним, чемпионат Испании приостановлен на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, количество зараженных короновирусом в мире превысило 823,6 тыс. человек. Скончались более 40 тыс. человек. В России насчитывается 3,5 тысяч зараженных Covid-19.

Не пропустите: Финансовый фэйр-плей приостановлен из-за коронавируса | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

HLN: чемпионат Бельгии будет окончательно прекращен из-за коронавируса

HLN: чемпионат Бельгии будет окончательно прекращен из-за коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов