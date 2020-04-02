"Атлетико" сократил зарплату футболистов и тренерского штаба на 70%

"Атлетико" сократил зарплату на 70% футболистов и тренерского штаба из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

Данное сокращение поможет увеличить выплаты 430 сотрудникам, которые ранее были отправлены в бессрочный отпуск с выплатой пособий по безработице.

Напомним, чемпионат Испании приостановлен на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, количество зараженных короновирусом в мире превысило 823,6 тыс. человек. Скончались более 40 тыс. человек. В России насчитывается 3,5 тысяч зараженных Covid-19.

Не пропустите: Финансовый фэйр-плей приостановлен из-за коронавируса | http://soccernews.ru