"Атлетико" сократил зарплату футболистов и тренерского штаба на 70%
"Атлетико" сократил зарплату на 70% футболистов и тренерского штаба из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Данное сокращение поможет увеличить выплаты 430 сотрудникам, которые ранее были отправлены в бессрочный отпуск с выплатой пособий по безработице.
Напомним, чемпионат Испании приостановлен на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.
По последним данным, количество зараженных короновирусом в мире превысило 823,6 тыс. человек. Скончались более 40 тыс. человек. В России насчитывается 3,5 тысяч зараженных Covid-19.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14