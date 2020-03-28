"Атлетико" сообщил о смерти 14-летнего воспитанника

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"Атлетико" сообщил о смерти 14-летнего воспитанника

Воспитанник "Атлетико" Кристиан Минчола умер в 14-летнем возрасте.

"Мы в шоке от этого печального известия и глубоко сожалеем о его кончине. Вся семья "Атлетико" скорбит и выражает поддержку семье Кристиана", - заявил президент клуба Энрике Сересо.

Причина смерти пока неизвестна. Отмечается, что Минчола находился в структуре клуба с сезона 2013/14.

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