"Атлетико" – "Спортинг" – 2:0 (видео)

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"Атлетико" – "Спортинг" – 2:0 (видео)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча 1/4 финала Лиги Европы между "Атлетико" и "Спортингом" (2:0).

Видео: "Атлетико" – "Спортинг".

Не пропустите: Весомая заявка на полуфинал: "Атлетико" разобрался со "Спортингом". | http://soccernews.ru

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