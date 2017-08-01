"Атлетико" сразится с "Наполи" в стартовом матче Audi Cup

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"Атлетико" сразится с "Наполи" в стартовом матче Audi Cup"Атлетико" – "Наполи"

Стадион: "Альянц Арена"

Начало матча: 18:45

Audi Cup – традиционный товарищеский турнир,который сегодня стартует в Мюнхене матчем "Атлетико" – "Наполи". Кубок впервые был разыгран в 2009 году в честь столетия автомобилестроительной компании "Ауди", с тех пор он проводится каждые два года. Хозяином выступает мюнхенская "Бавария", которая неизменно играла в финале соревнования, победив три раза. Лишь в 2011 году в финале немцев обыграла "Барселона".

Также впервые в турнире не будет принимать участия "Милан", его в этот раз заменил  "Наполи". Итальянцы в прошлом сезоне заняли третье место в Серии А, уступив "Роме" и "Ювентусу", в этом же розыгрыше команде предстоит вести борьбу за медали и с обновленным "Миланом", которому жизненно важно попасть в Лигу чемпионов. Неаполитанцы, в отличие от конкурентов, пассивны на трансферном рынке. Клуб выкупил контракты Марко Рога и Николы Максимовича, также в "Наполи" из "Бордо" перешел Адам Уна. В то же время команду не покинул ни один игрок основного состава, однако хватит ли этого, чтобы бороться за победу в Серии А? Сомнительно.

Неаполитанцы прекрасно играют в атаке, демонстрируя яркий футбол, который нравится зрителям. При этом команде все же не хватает запаса прочности, из-за большого перекоса в сторону нападения иногда страдает оборона, чем пользовались в прошлом сезоне соперники с крепким составом. "Наполи" будет бороться за место в Лиге чемпионов, если подопечные Сарри продолжат показывать тот же футбол, что и в прошлом сезоне, вполне вероятно, займут второе или третье место.

"Атлетико" приучил всех своих болельщиков к феноменальному выступлению в Лиге чемпионов и испанском чемпионате, поэтому прошлый сезон многие посчитали провальным. Мадридцы не смогли прийти в себя после второго за три года поражения в финале Лиги чемпионов, команда морально не была готова к новому сезону, поэтому первую часть провела неудачно. Постепенно "матрасники" начали находить свою игру, сократили отставание от "Севильи", и в итоге вернулись на третье место в турнирной таблице. В главном турнире Европы была возможность поквитаться со своим главным соперником "Реалом", однако остановить "сливочных", мчавшихся на всех парусах ко второй подряд победе в Лиге чемпионов, команде Симеоне не удалось.

Аргентинский специалист является одним из самых желанных тренеров для любого топового клуба, однако Диего снова остается у руля "Атлетико". Мадридцев сейчас довольно сложно представить с другим наставником, пожалуй, это самая тренерская команда в мире, и Симеоне показал, что способен из середняка слепить команду, которая бросит вызов сильнейшим клубам мира. И которая будет их регулярно побеждать.

Испанцы в это межсезонье не могут никого заявить из-за запрета ФИФА. Тем не менее, это не помешало им приобрести у "Севильи" Витоло, которого до зимы отдали в аренду в "Лас-Пальмас".

Интересные факты противостояния:

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных матчах.

Итальянская команда никогда не играла в финале Кубка Ауди.  "Милан" три раза занимал последнее место, лишь раз финишировав третьим.

Испанские клубы дважды принимали участие в турнире. "Барселона" победила в 2011 году, а "Реал" проиграл в финале в 2015-м.

Ориентировочные составы:

"Атлетико": Облак, Луис, Савич, Врсалько, Хименес, Сауль, Коке, Карраско, Габи, Гризманн, Гамейро.

"Наполи": Рейна, Гулам, Кирикеш, Кулибали, Хюсай, Жоржиньо, Гамшик, Зелински, Кальехон, Инсинье, Мертенс.

Прогноз на матч:

Сегодня встретятся клубы с двумя противоположными философиями. Что интересно, команда из Италии, где культивируется катеначчо, играет от атаки, а вот испанцы в первую очередь думают о разрушении. "Атлетико" видится фаворитом, но и "Наполи" способен победить.

Букмекеры предлагают на победу мадридцев коэффициент 2.40, на "Наполи" – 2.80, на ничью – 3.60.

Вячеслав Горбачев

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
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