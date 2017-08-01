"Атлетико" сразится с "Наполи" в стартовом матче Audi Cup

"Атлетико" – "Наполи"

Стадион: "Альянц Арена"

Начало матча: 18:45

Audi Cup – традиционный товарищеский турнир,который сегодня стартует в Мюнхене матчем "Атлетико" – "Наполи". Кубок впервые был разыгран в 2009 году в честь столетия автомобилестроительной компании "Ауди", с тех пор он проводится каждые два года. Хозяином выступает мюнхенская "Бавария", которая неизменно играла в финале соревнования, победив три раза. Лишь в 2011 году в финале немцев обыграла "Барселона".

Также впервые в турнире не будет принимать участия "Милан", его в этот раз заменил "Наполи". Итальянцы в прошлом сезоне заняли третье место в Серии А, уступив "Роме" и "Ювентусу", в этом же розыгрыше команде предстоит вести борьбу за медали и с обновленным "Миланом", которому жизненно важно попасть в Лигу чемпионов. Неаполитанцы, в отличие от конкурентов, пассивны на трансферном рынке. Клуб выкупил контракты Марко Рога и Николы Максимовича, также в "Наполи" из "Бордо" перешел Адам Уна. В то же время команду не покинул ни один игрок основного состава, однако хватит ли этого, чтобы бороться за победу в Серии А? Сомнительно.

Неаполитанцы прекрасно играют в атаке, демонстрируя яркий футбол, который нравится зрителям. При этом команде все же не хватает запаса прочности, из-за большого перекоса в сторону нападения иногда страдает оборона, чем пользовались в прошлом сезоне соперники с крепким составом. "Наполи" будет бороться за место в Лиге чемпионов, если подопечные Сарри продолжат показывать тот же футбол, что и в прошлом сезоне, вполне вероятно, займут второе или третье место.

"Атлетико" приучил всех своих болельщиков к феноменальному выступлению в Лиге чемпионов и испанском чемпионате, поэтому прошлый сезон многие посчитали провальным. Мадридцы не смогли прийти в себя после второго за три года поражения в финале Лиги чемпионов, команда морально не была готова к новому сезону, поэтому первую часть провела неудачно. Постепенно "матрасники" начали находить свою игру, сократили отставание от "Севильи", и в итоге вернулись на третье место в турнирной таблице. В главном турнире Европы была возможность поквитаться со своим главным соперником "Реалом", однако остановить "сливочных", мчавшихся на всех парусах ко второй подряд победе в Лиге чемпионов, команде Симеоне не удалось.

Аргентинский специалист является одним из самых желанных тренеров для любого топового клуба, однако Диего снова остается у руля "Атлетико". Мадридцев сейчас довольно сложно представить с другим наставником, пожалуй, это самая тренерская команда в мире, и Симеоне показал, что способен из середняка слепить команду, которая бросит вызов сильнейшим клубам мира. И которая будет их регулярно побеждать.

Испанцы в это межсезонье не могут никого заявить из-за запрета ФИФА. Тем не менее, это не помешало им приобрести у "Севильи" Витоло, которого до зимы отдали в аренду в "Лас-Пальмас".

Интересные факты противостояния:

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных матчах.

Итальянская команда никогда не играла в финале Кубка Ауди. "Милан" три раза занимал последнее место, лишь раз финишировав третьим.

Испанские клубы дважды принимали участие в турнире. "Барселона" победила в 2011 году, а "Реал" проиграл в финале в 2015-м.

Ориентировочные составы:

"Атлетико": Облак, Луис, Савич, Врсалько, Хименес, Сауль, Коке, Карраско, Габи, Гризманн, Гамейро.

"Наполи": Рейна, Гулам, Кирикеш, Кулибали, Хюсай, Жоржиньо, Гамшик, Зелински, Кальехон, Инсинье, Мертенс.

Прогноз на матч:

Сегодня встретятся клубы с двумя противоположными философиями. Что интересно, команда из Италии, где культивируется катеначчо, играет от атаки, а вот испанцы в первую очередь думают о разрушении. "Атлетико" видится фаворитом, но и "Наполи" способен победить.

Букмекеры предлагают на победу мадридцев коэффициент 2.40, на "Наполи" – 2.80, на ничью – 3.60.

Вячеслав Горбачев

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