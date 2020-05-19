"Атлетико" стал девятым претендентом на защитника ПСЖ Курзава

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"Атлетико" стал девятым претендентом на защитника ПСЖ Курзава

Мадридский "Атлетико" включился в борьбу за защитника ПСЖ Лайвина Курзава, сообщает Marca.

По сведениям издания, "матрасники" собираются усилить летом левый фланг обороны и считают француза подходящим вариантом.

27-летний фулбек в конце июня станет свободным агентом, поэтому испанский клуб сможет подписать его бесплатно.

Стоит отметить, что "Атлетико" стал девятым претендентом на Курзава. Ранее свой интерес к нему обозначили "Ньюкасл", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Ювентус", "Интер", "Милан" и "Барселона".

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