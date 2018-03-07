"Атлетико" сыграет с "Локомотивом" в сильнейшем составе

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне огласил состав команды на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Локомотива".

Кроме травмированного защитника Стефана Савича в заявке все сильнейшие игроки испанского клуба.

вратари: Облак, Вернер, дос Сантос

защитники: Годин, Филипе Луис, Врсалько, Эрнандес, Хуанфран, Хименес

полузащитники: Партей, Коке, Сауль, Габи, Витоло

нападающие: Гризманн, Торрес, Корреа, Коста, Гамейро

Матч "Атлетико" - "Локомотив" состоится 8 марта и начнется в 21:00 мск.

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