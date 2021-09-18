"Атлетико" сыграл вничью с "Атлетиком"

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"Атлетико" сыграл вничью с "Атлетиком"Фото: твиттер "Атлетико"

В рамках 5-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" сыграл вничью с "Атлетиком".

Отметим, что хозяева с 78-й минуты играли в меньшинстве.

"Атлетико" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Реал" на одно очко. "Сливочные" сыграют свой матч завтра.

"Атлетико" - "Атлетик" 0:0

"Атлетико": Облак, Триппьер (Матеус Кунья, 77), Савич, Хименес, Эрмосо, Лоди (Карраско, 55), Кондогбиа (Эррера, 55), де Пауль, Льоренте, Гризманн (Суарес, 55), Корреа (Жоау Феликс, 60).

"Атлетик": Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Саррага, 87), Венседор (Весга, 80), Рауль Гарсия (Уильямс, 63), Беренгер, Уильямс (Вильялибре, 63), Муниаин (Морсильо, 81).

Удаление: Жоау Феликс (78).

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