"Атлетико" сыграл вничью с "Атлетиком"
Фото: твиттер "Атлетико"
В рамках 5-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" сыграл вничью с "Атлетиком".
Отметим, что хозяева с 78-й минуты играли в меньшинстве.
"Атлетико" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Реал" на одно очко. "Сливочные" сыграют свой матч завтра.
"Атлетико" - "Атлетик" 0:0
"Атлетико": Облак, Триппьер (Матеус Кунья, 77), Савич, Хименес, Эрмосо, Лоди (Карраско, 55), Кондогбиа (Эррера, 55), де Пауль, Льоренте, Гризманн (Суарес, 55), Корреа (Жоау Феликс, 60).
"Атлетик": Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Саррага, 87), Венседор (Весга, 80), Рауль Гарсия (Уильямс, 63), Беренгер, Уильямс (Вильялибре, 63), Муниаин (Морсильо, 81).
Удаление: Жоау Феликс (78).
Читайте также: "Райо Вальекано" разгромил "Хетафе" благодаря дебютному голу Фалькао. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
"Манчестер Сити" намерен подписать Фати
-
"Шахтер" разгромил "Мариуполь"
-
"Атлетико" сыграл вничью с "Атлетиком"
-
"Арсенал" одолел "Бернли", "Норвич" уступил "Уотфорду"
-
"Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Саутгемптоном"
-
"Ливерпуль" разгромил "Кристал Пэлас"
-
Менхенгладбахская "Боруссия" уступила "Аугсбургу" и другие результаты 5-го тура Бундеслиги
-
"Крылья Советов" в результативном матче обыграли "Ростов"
-
"Бавария" уничтожила "Бохум" в матче Бундеслиги
-
Мбаппе близок к возвращению в строй
-
"Фиорентина" Кокорина обыграла "Дженоа"
-
39-летний Павлюченко забил 8 голов в 8 играх сезона
-
"Ювентус" зимой хочет подписать Икарди
-
"Райо Вальекано" разгромил "Хетафе" благодаря дебютному голу Фалькао
-
Мостовой порассуждал об увольнении Витории из "Спартака"
-
Названы сроки восстановления Бэйла
-
"Вулверхэмптон" уступил дебютанту АПЛ "Брентфорду"
-
"Рома" теряет Винью и Мхитаряна
-
"Уфа" переиграла "Химки", несмотря на дубль Глушакова
-
Кавани намерен покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за Роналду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14