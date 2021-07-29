"Атлетико" теряет бразильского новичка
Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен
Бразильский полузащитник мадридского "Атлетико" Маркос Пауло выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте испанского клуба.
У футболиста диагностирована мышечная травма правого бедра. Сроки восстановления игрока не разглашются.
20-летний Пауло перешел в "Атлетико" в летнее трансферное окно из "Флуминенсе" на правах свободного агента. За бразильский клуб он провел 65 матчей, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.
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