"Атлетико" теряет Диего Косту

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"Атлетико" теряет Диего Косту
Нападающий "Атлетико" Диего Коста выбыл из строя из-за травмы, сообщает Marca.

По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение приводящей мышцы. Эту травму он получил в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Жироны" (1:1) и был заменен на 61-й минуте. 

Сроки восстановления игрока составят около 10 дней. Таким образом он пропустит ответный четвертьфинальный матч Кубка Испании против "Севильи" (23 января), а также встречу 21-го тура Ла Лиги с "Лас-Пальмасом" (28 января).

В этом сезоне 29-летний Коста провел за "Атлетико" 5 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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