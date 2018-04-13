"Атлетико" теряет двух основных игроков

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"Атлетико" теряет двух основных игроков

Мадридский "Атлетико" потерял двух основных игроков в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Спортинга".

Как соообщает официальный сайт "матрасников", травмы получили защитник Лукас Эрнандес (ушиб мягких тканей лица) и нападающий Диего Коста (повреждение задней поверхности бедра).

Сроки восстановления обоих футболистов станут известны позднее.

В этом сезоне 22-летний Эрнандес сыграл за "Атлетико" 36 матчей и сделал 3 ассиста. В активе 29-летнего Косты 18 игр, 6 голов и 5 результативных передач. | http://soccernews.ru

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