"Атлетико" теряет двух основных игроков

Фото: инстаграм Маркоса Льоренте/Автор неизвестен

Полузащитники мадридского "Атлетико" Маркос Льоренте и Жоффре Кондогбиа выбыли из строя из-за травмы, сообщает AS.

По сведениям источника, оба футболиста получили повреждения в полуфинальном матче Суперкубка Испании с "Атлетиком" (1:2). У Льоренте произошел рецидив мышечной травмы. Сроки его восстановления составят три недели. Кондогбиа будет восстанавливаться не меньше месяца от мышечной травмы.

В нынешнем сезоне 26-летний Льоренте провел за "Атлетико" 21 матч и отдал две результативные передачи. На счету 28-летнего Кондогбиа один забитый мяч в 22 поединках.

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