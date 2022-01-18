"Атлетико" теряет двух основных игроков
Фото: инстаграм Маркоса Льоренте/Автор неизвестен
Полузащитники мадридского "Атлетико" Маркос Льоренте и Жоффре Кондогбиа выбыли из строя из-за травмы, сообщает AS.
По сведениям источника, оба футболиста получили повреждения в полуфинальном матче Суперкубка Испании с "Атлетиком" (1:2). У Льоренте произошел рецидив мышечной травмы. Сроки его восстановления составят три недели. Кондогбиа будет восстанавливаться не меньше месяца от мышечной травмы.
В нынешнем сезоне 26-летний Льоренте провел за "Атлетико" 21 матч и отдал две результативные передачи. На счету 28-летнего Кондогбиа один забитый мяч в 22 поединках.
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|Команда
|М
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|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14