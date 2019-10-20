"Атлетико" теряет Фелиша

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"Атлетико" теряет Фелиша

Вингер "Атлетико" Жоау Фелиш травмировался в игре против "Валенсии" (1:1).

Как сообщает сайт клуба, у 19-летнего португальца выявили растяжение связок лодыжки второй степени. Ожидается, что игрок выбыл на 4-6 недель.

В этом сезоне на счету Фелиша три забитых мяча и один ассист в 11 матчах.

Напомним, что "Атлетико" приобрел Фелиша минувшим летом за 126 миллионов евро.

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