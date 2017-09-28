"Атлетико" теряет Филипе Луиса

Защитник мадридского "Атлетико" Филипе Луис травмировался в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Челси".

Как сообщает официальный сайт "матрасников", у 32-летнего бразильца выявлено повреждение подколенного сухожилия. Сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

Скорее всего, Луис пропустит субботний матч с "Леганесом", а также игры квалификации ЧМ-2018 против сборных Боливии и Чили.

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