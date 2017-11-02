"Атлетико" теряет Филипе Луиса

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"Атлетико" теряет Филипе Луиса

Защитник мадридского "Атлетико" Филипе Луис травмировался в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Карабаха".

Как сообщает Football Espana, у 32-летнего бразильца повреждение задней поверхности бедра. Сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

В этом сезоне Луис сыграл за "Атлетико" 11 матчей и сделал 1 результативную передачу.  

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