"Атлетико" теряет Филипе Луиса

Бразильский защитник "Атлетико" Филипе Луис выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил повреждение бедра на одной из последних тренировок. Сроки восстановления игрока станут известны позднее.

В этом сезоне 32-летний Луис провел за "Атлетико" 18 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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