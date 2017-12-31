"Атлетико" теряет Филипе Луиса

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"Атлетико" теряет Филипе Луиса

Бразильский защитник "Атлетико" Филипе Луис выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил повреждение бедра на одной из последних тренировок. Сроки восстановления игрока станут известны позднее.

В этом сезоне 32-летний Луис провел за "Атлетико" 18 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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