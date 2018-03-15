"Атлетико" теряет Филипе Луиса

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"Атлетико" теряет Филипе Луиса
Бразильский защитник "Атлетико" Филипе Луис выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Локомотивом" (4:1, второй тайм) и покинул поле на носилках.

В ближайшее время бразилец пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 32-летний Луис провел за "Атлетико" 25 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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