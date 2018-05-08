"Атлетико" теряет форварда перед финалом Лиги Европы
Нападающий "Атлетико" Витоло рискует пропустить финал Лиги Европы с "Марселем".
Форвард получил травму в матче национального первенства с "Эспаньолом" (0:2).
У футболиста диагностировано повреждение бедра. В клубе заявили, что он вряд ли успеет восстановиться к игре с "Марселем", которая пройдет 16 мая в Лионе.
В нынешнем сезоне в чемпионате Испании Витоло забил один гол в 13-ти матчах.
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