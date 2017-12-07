"Атлетико" теряет Гризманна

В матче заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов против лондонского "Челси" форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн получил повреждение, информирует официальный сайт "матрасников".

"Гризманн прошел медобследование, чтобы установить степень тяжести травмы. Причиной для осмотра послужил испытываемый им дискомфорт в правом подколенном сухожилии. В ближайшее время игроку будет поставлен диагноз", - сказано в сообщении клуба.

Напомним, "Атлетико" близок к подписанию форварда сборной Аргентины. | soccernews.ru