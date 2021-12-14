"Атлетико" теряет Гризманна. В команде "эпидемия" травм

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"Атлетико" теряет Гризманна. В команде "эпидемия" травмФото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" официально объявил, что французский нападающий Антуан Гризманн выбыл из-за мышечной травмы бедра. Он точно не сыграет в матчах Ла Лиги с "Севильей" и "Гранадой".

Отметим, что это первая с 2017 года травма для Гризманна и лишь вторая за все время выступлений за "Атлетико". 

Отмечается, что Ян Облак и Коке также не тренируются с командой, у обоих высокая температура. Их участие в матче против "Севильи" практически исключено. 

Также сейчас в лазарете "матрасников" пребывают Хименес, Савич и Врсалько, а Киран Триппьер лишь недавно вернулся в строй.

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