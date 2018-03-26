"Атлетико" теряет Хименеса

Защитник "Атлетико" и сборной Уругвая Хосе Мария Хименес травмировался в финальном матче Международного Кубка Китая против Уэльса.

Как сообщает El Mundo Deportivo, 23-летний футболист получил повреждение ноги в самом начале поединка и покинул поле в сопровождении врачей. Сроки восстановления центрбека станут известны после прохождения медобследования.

В этом сезоне Хименес сыграл за "Атлетико" 32 матча, забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи. | http://soccernews.ru