"Атлетико" теряет Хименеса

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"Атлетико" теряет Хименеса

Защитник "Атлетико" и сборной Уругвая Хосе Мария Хименес травмировался в финальном матче Международного Кубка Китая против Уэльса.

Как сообщает El Mundo Deportivo, 23-летний футболист получил повреждение ноги в самом начале поединка и покинул поле в сопровождении врачей. Сроки восстановления центрбека станут известны после прохождения медобследования.

В этом сезоне Хименес сыграл за "Атлетико" 32 матча, забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи. | http://soccernews.ru

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