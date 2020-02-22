"Атлетико" теряет Лемара

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"Атлетико" теряет Лемара

Вингер мадридского "Атлетико" Тома Лемар выбыл из строя из-за травмы, сообщает AS.

По сведениям издания, у 24-летнего француза выявлено мышечное повреждение правой ноги.

Сроки восстановления футболиста столичный клуб пока не называет.

В текущем сезоне Лемар сыграл за "Атлетико" 24 матча, результативными действиями не отличался.

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