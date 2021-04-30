"Атлетико" теряет Лоди

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"Атлетико" теряет Лоди

Фото инстаграм Ренана Лоди

Фланговый защитник мадридского "Атлетико" Ренан Лоди выбыл из строя из-за травмы.

Как сообщает официальный сайт "матрасников", у футболиста диагностировано мышечное повреждение правого бедра.

Сроки восстановления бразильского фулбека пока неизвестны.

В текущем сезоне 23-летний Лоди сыграл за "Атлетико" 30 матчей и сделал 2 ассиста.

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