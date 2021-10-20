"Атлетико" теряет Маркоса Льоренте

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"Атлетико" теряет Маркоса Льоренте

Фото: инстаграм Маркоса Льоренте/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Атлетико" Маркоса Льоренте выбыл из строя из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

У футболиста произошел рецидив травмы бедра в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (2:3). Ранее он получил подобную травму в матче 8-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (2:0).

В нынешнем сезоне 26-летний Льоренте провел 11 матчей за "Атлетико" во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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