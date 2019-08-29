"Атлетико" теряет Морату из-за травмы колена



Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората получил травму колена и выбыл из строя, сообщает официальный сайт "матрасников".

У футболиста диагностировано растяжение связок умеренной степени. В ближайшее время форварду противопоказано тренироваться. Сроки его возвращения в строй пока не разглашаются.

26-летний Мората перешел в "Атлетико" из "Челси" в январе 2019 года на правах аренды. Следующим летом мадридский клуб сможет выкупить трансфер форварда. В прошлом сезоне Мората провел 15 матчей в чемпионате Испании, в которых отметился шестью голами.

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