"Атлетико" теряет на три недели сразу двух центральных защитников

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"Атлетико" теряет на три недели сразу двух центральных защитников

Защитники мадридского "Атлетико" Стефан Савич и Диего Годин получили травмы во вчерашнем матче против "Валенсии".

Как сообщает AS, оба футболиста пропустят около трёх недель. У 27-летнего черногорца выявлено мышечное повреждение, а у 31-летнего уругвайца - тройной перелом челюсти.

В этом сезоне Годин сыграл за "Атлетико" 25 матчей и забил 1 гол. В активе Савича 24 игры, результативными действиями не отличался. 

Не пропустите: Годин лишился трёх зубов в матче с "Валенсией". | http://soccernews.ru

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