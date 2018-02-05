"Атлетико" теряет на три недели сразу двух центральных защитников

Защитники мадридского "Атлетико" Стефан Савич и Диего Годин получили травмы во вчерашнем матче против "Валенсии".

Как сообщает AS, оба футболиста пропустят около трёх недель. У 27-летнего черногорца выявлено мышечное повреждение, а у 31-летнего уругвайца - тройной перелом челюсти.

В этом сезоне Годин сыграл за "Атлетико" 25 матчей и забил 1 гол. В активе Савича 24 игры, результативными действиями не отличался.

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