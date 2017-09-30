"Атлетико" теряет очки: "матрасники" на выезде не сумели победить "Леганес"

В рамках седьмого тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" в гостях расписал безголевую ничью с "Леганесом".

"Леганес" – "Атлетико" - 0:0

"Леганес": Куэльяр, дос Сантос, Рауль Гарсия, Сальдуа, Сиовас, Эрасо, Перес, Пирес (Гумбау, 75), Брашанац (Эль-Жар, 46), Шимановски, Бовю (Амрабат, 81).

"Атлетико": Облак, Савич, Годин, Хименес, Сауль, Парти, Габи, Коке, Корреа (Феррейра Карраско, 54), Вьетто (Торрес, 62), Гризманн (Врсалько, 67).

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