"Атлетико" теряет очки в матче с "Вильярреалом"

В рамках девятого тура испанской Примеры "Вильярреал" на своём поле добился ничьей в матче с "Атлетико".

Хотя в начале второго тайма повели в счёте "матрасники" благодаря голу Филипе Луиса, однако у "жёлтой субмарины" нашёлся ответ спустя 14 минут - восстановил паритет Марио Гаспар.

"Вильярреал" – "Атлетико" - 1:1

Голы: Филипе Луис, 51 - 0:1, Марио Гаспар, 65 - 1:1.

"Вильярреал": Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Фунес Мори, Тригерос, Итурра (Бакка, 64; Токо-Экамби, 76), Форнальс, Касорла, Педраса (Касерес, 73), Морено.

"Атлетико": Облак, Хименес, Филипе Луис (Годин, 77), Хуанфран, Люка Эрнандес, Коке, Парти, Родри Эрнандес (Лемар, 46), Сауль, Гризманн, Калинич (Корреа, 46).

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