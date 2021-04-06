"Атлетико" теряет очковый запас, "Сельта" увольняет тренера "Алавеса", "Барселона" вырвала победу в самой концовке: все результаты 29-го тура Ла Лиги

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"Атлетико" теряет очковый запас, "Сельта" увольняет тренера "Алавеса", "Барселона" вырвала победу в самой концовке: все результаты 29-го тура Ла ЛигиФото: Твиттер @LaLigaEN 
Завершились все матчи 29-го тура испанской Ла Лиги, кроме перенесенной из за финала Кубка Короля встречи между "Реал Сосьедад" и "Атлетиком". Главной неожиданностью стала осечка "Атлетико" в гостевой игре с "Севильей". Показав совсем не чемпионскую игру, команда Симеоне уступила со счетом 0:1. Этим воспользовались конкуренты "матрасников". И если "Реал" дома без проблем разобрался с "Эйбаром" 2:0, то "Барселона" только в концовке вырвала победу 1:0 у "Вальядолида". Тур также отличился увольнением главного аутсайдера турнира "Алавеса" после поражения от "Сельты" 1:3 и расистским скандалом в матче "Кадис" - "Валенсия", который завершился победой хозяев со счетом 2:1. Представляем все результаты 29-го тура Ла Лиги.

Результаты матчей:

"Леванте" - "Уэска" - 0:2
"Гранада" - "Вильярреал" - 0:3
"Реал" - "Эйбар" - 2:0
"Осасуна" - "Хетафе" - 0:0
"Алавес" - "Сельта" - 1:3
"Эльче" - "Бетис" - 1:1
"Кадис" - "Валенсия" - 2:1
"Севилья" - "Атлетико" - 1:0
"Барселона" - "Вальядолид" - 1:0

Встреча "Реал Сосьедад" - "Атлетик" перенесена из-за участия обеих команд в финале Кубка Короля.

Турнирная таблица: "Атлетико" (66), "Барселона" (65), "Реал" (63), "Севилья" (58), "Бетис" (46), "Вильярреал" (46), "Реал Сосьедад" (45), "Сельта" (37), "Гранада" (36), "Атлетик" (35), "Леванте" (35), "Валенсия" (33), "Кадис" (32), "Осасуна" (31), "Хетафе" (30), "Вальядолид" (27), "Эльче" (26), "Уэска" (24), "Эйбар" (23), "Алавес" (23).

Фото: Твиттер @LaLiga
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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