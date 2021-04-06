"Атлетико" теряет очковый запас, "Сельта" увольняет тренера "Алавеса", "Барселона" вырвала победу в самой концовке: все результаты 29-го тура Ла Лиги

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Завершились все матчи 29-го тура испанской Ла Лиги, кроме перенесенной из за финала Кубка Короля встречи между "Реал Сосьедад" и "Атлетиком". Главной неожиданностью стала осечка "Атлетико" в гостевой игре с "Севильей". Показав совсем не чемпионскую игру, команда Симеоне уступила со счетом 0:1. Этим воспользовались конкуренты "матрасников". И если "Реал" дома без проблем разобрался с "Эйбаром" 2:0, то "Барселона" только в концовке вырвала победу 1:0 у "Вальядолида". Тур также отличился увольнением главного аутсайдера турнира "Алавеса" после поражения от "Сельты" 1:3 и расистским скандалом в матче "Кадис" - "Валенсия", который завершился победой хозяев со счетом 2:1. Представляем все результаты 29-го тура Ла Лиги.

Результаты матчей:

"Леванте" - "Уэска" - 0:2

"Гранада" - "Вильярреал" - 0:3

"Реал" - "Эйбар" - 2:0

"Осасуна" - "Хетафе" - 0:0

"Алавес" - "Сельта" - 1:3

"Эльче" - "Бетис" - 1:1

"Кадис" - "Валенсия" - 2:1

"Севилья" - "Атлетико" - 1:0

"Барселона" - "Вальядолид" - 1:0

Встреча "Реал Сосьедад" - "Атлетик" перенесена из-за участия обеих команд в финале Кубка Короля.

Турнирная таблица: "Атлетико" (66), "Барселона" (65), "Реал" (63), "Севилья" (58), "Бетис" (46), "Вильярреал" (46), "Реал Сосьедад" (45), "Сельта" (37), "Гранада" (36), "Атлетик" (35), "Леванте" (35), "Валенсия" (33), "Кадис" (32), "Осасуна" (31), "Хетафе" (30), "Вальядолид" (27), "Эльче" (26), "Уэска" (24), "Эйбар" (23), "Алавес" (23).