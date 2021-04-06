"Атлетико" теряет очковый запас, "Сельта" увольняет тренера "Алавеса", "Барселона" вырвала победу в самой концовке: все результаты 29-го тура Ла Лиги
Фото: Твиттер @LaLigaEN
Завершились все матчи 29-го тура испанской Ла Лиги, кроме перенесенной из за финала Кубка Короля встречи между "Реал Сосьедад" и "Атлетиком". Главной неожиданностью стала осечка "Атлетико" в гостевой игре с "Севильей". Показав совсем не чемпионскую игру, команда Симеоне уступила со счетом 0:1. Этим воспользовались конкуренты "матрасников". И если "Реал" дома без проблем разобрался с "Эйбаром" 2:0, то "Барселона" только в концовке вырвала победу 1:0 у "Вальядолида". Тур также отличился увольнением главного аутсайдера турнира "Алавеса" после поражения от "Сельты" 1:3 и расистским скандалом в матче "Кадис" - "Валенсия", который завершился победой хозяев со счетом 2:1. Представляем все результаты 29-го тура Ла Лиги.
Результаты матчей:
"Леванте" - "Уэска" - 0:2
"Гранада" - "Вильярреал" - 0:3
"Реал" - "Эйбар" - 2:0
"Осасуна" - "Хетафе" - 0:0
"Алавес" - "Сельта" - 1:3
"Эльче" - "Бетис" - 1:1
"Кадис" - "Валенсия" - 2:1
"Севилья" - "Атлетико" - 1:0
"Барселона" - "Вальядолид" - 1:0
Встреча "Реал Сосьедад" - "Атлетик" перенесена из-за участия обеих команд в финале Кубка Короля.
Турнирная таблица: "Атлетико" (66), "Барселона" (65), "Реал" (63), "Севилья" (58), "Бетис" (46), "Вильярреал" (46), "Реал Сосьедад" (45), "Сельта" (37), "Гранада" (36), "Атлетик" (35), "Леванте" (35), "Валенсия" (33), "Кадис" (32), "Осасуна" (31), "Хетафе" (30), "Вальядолид" (27), "Эльче" (26), "Уэска" (24), "Эйбар" (23), "Алавес" (23).
Фото: Твиттер @LaLiga
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14