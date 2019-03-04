"Атлетико" теряет основного защитника

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"Атлетико" теряет основного защитника

Мадридский "Атлетико" потерял из-за травмы своего защитника Филипе Луиса, сообщает официальный сайт клуба.

33-летний бразилец в воскресной игре с "Реал Сосьедадом" получил травму камбаловидной мышцы ноги. 

Точные сроки футболиста пока неизвестны, однако он рискует пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ювентуса", который состоится 12 марта.

В текущем сезоне Луис сыграл за "Атлетико" 22 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Экс-игрок "Ювентуса" оценил шансы клуба в ответном матче Лиги Чемпионов с "Атлетико". | http://soccernews.ru

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