"Атлетико" теряет основного защитника

Мадридский "Атлетико" потерял из-за травмы своего защитника Филипе Луиса, сообщает официальный сайт клуба.

33-летний бразилец в воскресной игре с "Реал Сосьедадом" получил травму камбаловидной мышцы ноги.

Точные сроки футболиста пока неизвестны, однако он рискует пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ювентуса", который состоится 12 марта.

В текущем сезоне Луис сыграл за "Атлетико" 22 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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