"Атлетико" теряет основного защитника
Мадридский "Атлетико" потерял из-за травмы своего защитника Филипе Луиса, сообщает официальный сайт клуба.
33-летний бразилец в воскресной игре с "Реал Сосьедадом" получил травму камбаловидной мышцы ноги.
Точные сроки футболиста пока неизвестны, однако он рискует пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ювентуса", который состоится 12 марта.
В текущем сезоне Луис сыграл за "Атлетико" 22 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: Экс-игрок "Ювентуса" оценил шансы клуба в ответном матче Лиги Чемпионов с "Атлетико". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Бетис
|26
|36
|8
|Реал Сосьедад
|26
|35
|9
|Эйбар
|26
|34
|10
|Валенсия
|25
|33
|11
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|12
|Эспаньол
|26
|33
|13
|Жирона
|26
|31
|14
|Леганес
|25
|30
|15
|Леванте
|25
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22