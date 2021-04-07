"Атлетико" теряет Суареса
Фото: инстаграм Луиса Суареса/Автор неизвестен
Уругвайский нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес не смог завершить тренировку из-за проблем с мышцами, сообщает Marca.
По сведениям источника, в ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.
Стоит отметить, что форвард в любом случае пропустит матч 30-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" из-за перебора желтых карточек.
В нынешнем сезоне 34-летний Суарес провел за "Атлетико" 32 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал две результативных передачи. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14