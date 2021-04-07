"Атлетико" теряет Суареса

Фото: инстаграм Луиса Суареса/Автор неизвестен

Уругвайский нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес не смог завершить тренировку из-за проблем с мышцами, сообщает Marca.

По сведениям источника, в ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

Стоит отметить, что форвард в любом случае пропустит матч 30-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" из-за перебора желтых карточек.

В нынешнем сезоне 34-летний Суарес провел за "Атлетико" 32 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал две результативных передачи. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2022 года.

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